Otro día, otro alijo: Lanza del Sur y la DNCD suman su segunda captura de coca en cuestión de días

Autoridades muestran los 806 paquetes de presunta cocaína y a los tres detenidos, tras el operativo realizado en las costas de la provincia Pedernales. ( FUENTE EXTERNA )

Otro día, otro alijo. La Operación Lanza del Sur volvió a dar otro golpe al narcotráfico y sumó su segunda captura de droga en cuestión de días, esta vez con 806 paquetes de presunta cocaína interceptados frente a las costas de Pedernales, donde las autoridades persiguen un patrón de envíos consecutivos.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a otras instituciones confiscaron 806 paquetes de presunta cocaína en las costas de la provincia de Pedernales.

Lanza del Sur es una campaña militar estadounidense de gran escala desplegada en el Caribe y el Pacífico oriental bajo las órdenes del Comando Sur con la intención de "expulsar a los narcoterroristas del hemisferio". Fue anunciada formalmente el pasado 13 de noviembre de 2025 por el secretario de Guerra, Pete Hegset.

En la campaña participan la nave USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de la Armada de EE.UU., que ha sido movilizado hacia la zona de responsabilidad del Comando Sur. Además del uso de buques y aeronaves robóticas/autónomas —long-dwell robotic vessels, drones, etc.— para vigilancia y reconocimiento marítimo-marina.

Hasta ahora se han contado unos 80 muertos en ataques de Estados Unidos dirigidos a embarcaciones pequeñas en El Caribe.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, las unidades aéreas, marítimas y terrestres desplegaron labores de seguimiento, vigilancia y control para interceptar una embarcación de 27 pies de eslora, equipada con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, que según informes de inteligencia se dirigía a costas dominicanas con un importante alijo de sustancias narcóticas.

Tras varias horas de persecución, los equipos operativos interceptaron, a varias millas náuticas al sur de la Isla Beata, una lancha tipo Go Fast con 24 pacas, que contenían los 806 paquetes.

Por el caso, fueron arrestados tres dominicanos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

El comunicado indica que en la embarcación se ocuparon, además:

Una radio satelital

Un GPS

Celulares

Lonas

Agua

Comestibles

Documentos personales y otras evidencias vinculadas a la investigación

El operativo fue ejecutado en coordinación con la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público y en apoyo a la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) del Comando Sur de los Estados Unidos, trabajando estrechamente junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la Administración de Control de Drogas (DEA)

Investigación

Las autoridades investigan si este cargamento está relacionado con los 484 paquetes de cocaína confiscados el fin de semana en las costas de la misma provincia.

Asimismo, el MP y la DNCD han iniciado un proceso para determinar si hay otros involucrados en el frustrado intento de desembarcar el alijo en territorio dominicano.

Los 806 paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su tipo y peso exacto.