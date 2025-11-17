Estudiante hiere a maestra con arma blanca en escuela de Sabana de la Mar

La ADP condena el incidente donde un estudiante hiere a maestra en Sabana de la Mar con un arma blanca. ( IMAGEN DE REFERENCIA )

Una profesora resultó herida dentro de la Escuela Primaria Catarey Adentro, luego de que un estudiante la lesionara con un arma blanca mientras intervenía en un conflicto entre alumnos.

La información fue confirmada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que identificó a la docente como Iris Darlenys Cordero.

Según los reportes preliminares, la maestra intentó separar a dos estudiantes que discutían en uno de los pasillos del plantel.

En medio del forcejeo, uno de los menores sacó un arma blanca y la hirió en la pierna izquierda. La docente recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro.

ADP

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, condenó el incidente y pidió reforzar la seguridad en las escuelas.

"La seguridad de los maestros es esencial. Para garantizar un proceso de enseñanza adecuado, deben tomarse medidas firmes ante cualquier conducta que altere la paz escolar", declaró.

Hidalgo afirmó que el gremio puso a disposición de la profesora asistencia legal y acompañamiento institucional, y que seguirá de cerca el desarrollo del caso. También exhortó al Ministerio de Educación a revisar y fortalecer los protocolos de prevención y manejo de conflictos en los centros educativos.

La ADP insistió en que los maestros no pueden quedar expuestos a situaciones de violencia dentro de los planteles y solicitó que se adopten medidas que garanticen un ambiente seguro tanto para docentes como para estudiantes.

Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el estudiante involucrado ni sobre las acciones disciplinarias que se aplicarán.