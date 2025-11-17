Incendio afecta iglesia adventista de Villa Cristal en Higüey

El incendio también provocó daños parciales en otras partes del tempo adventista. ( FUENTE EXTERNA )

La iglesia adventista ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez del sector Villa Cristal en Higüey resultó afectada por un incendio que se registró la tarde de este lunes, dejando destruida en su totalidad el área de sonido y daños parciales en otras secciones del templo.

El siniestro se reportó en horas de la tarde, luego de una llamada canalizada a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. De inmediato, el Cuerpo de Bomberos de Higüey envió la unidad B-2 del Cuartel General.

¿Cómo se originó el incendio en la Iglesia Adventista?

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el fuego se originó por un presunto cortocircuito en el sistema de sonido, lo que ocasionó la pérdida total de esa área.

Las demás zonas del templo sufrieron afectaciones parciales antes de que las unidades lograran controlar la situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/59c55f15-ad7c-4990-b512-a1173a886c0f-5de3941d.jpg Restos de equipos y cables quemados. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/b53cac2c-affa-4c2a-86fc-44f42379f89a-1f3c7473.jpg Zonas afectadas por el incendio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/d6418afd-c4c7-4c84-b8a0-d80e12ea3dae-45b09ff4.jpg El fuego afectó zonas del techo. (FUENTE EXTERNA)

El encargado del templo fue identificado como Juan Onasis Santana.

Tras las labores de extinción, los bomberos regresaron a su base sin registrarse otras incidencias.