Incendio afecta iglesia adventista de Villa Cristal en Higüey
Los bomberos presumen que el fuego se originó por un cortocircuito en el sistema de sonido
La iglesia adventista ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez del sector Villa Cristal en Higüey resultó afectada por un incendio que se registró la tarde de este lunes, dejando destruida en su totalidad el área de sonido y daños parciales en otras secciones del templo.
El siniestro se reportó en horas de la tarde, luego de una llamada canalizada a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. De inmediato, el Cuerpo de Bomberos de Higüey envió la unidad B-2 del Cuartel General.
¿Cómo se originó el incendio en la Iglesia Adventista?
Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el fuego se originó por un presunto cortocircuito en el sistema de sonido, lo que ocasionó la pérdida total de esa área.
- Las demás zonas del templo sufrieron afectaciones parciales antes de que las unidades lograran controlar la situación.
El encargado del templo fue identificado como Juan Onasis Santana.
Tras las labores de extinción, los bomberos regresaron a su base sin registrarse otras incidencias.