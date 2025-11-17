×
Incendio afecta iglesia adventista de Villa Cristal en Higüey

Los bomberos presumen que el fuego se originó por un cortocircuito en el sistema de sonido

    Expandir imagen
    Incendio afecta iglesia adventista de Villa Cristal en Higüey
    El incendio también provocó daños parciales en otras partes del tempo adventista. (FUENTE EXTERNA)

    La iglesia adventista ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez del sector Villa Cristal en Higüey resultó afectada por un incendio que se registró la tarde de este lunes, dejando destruida en su totalidad el área de sonido y daños parciales en otras secciones del templo.

    El siniestro se reportó en horas de la tarde, luego de una llamada canalizada a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. De inmediato, el Cuerpo de Bomberos de Higüey envió la unidad B-2 del Cuartel General.

    RELACIONADAS

    ¿Cómo se originó el incendio en la Iglesia Adventista?

    Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el fuego se originó por un presunto cortocircuito en el sistema de sonido, lo que ocasionó la pérdida total de esa área.

    • Las demás zonas del templo sufrieron afectaciones parciales antes de que las unidades lograran controlar la situación.
    Expandir imagen
    Restos de equipos y cables quemados.
    Restos de equipos y cables quemados. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Zonas afectadas por el incendio.
    Zonas afectadas por el incendio. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    El fuego afectó zonas del techo.
    El fuego afectó zonas del techo. (FUENTE EXTERNA)

    El encargado del templo fue identificado como Juan Onasis Santana.

    Tras las labores de extinción, los bomberos regresaron a su base sin registrarse otras incidencias.

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.