Una mujer y su hija adolescente fueron ultimadas y una niña de siete años resultó herida con arma blanca en un hecho ocurrido este lunes en la calle Mi Esfuerzo, del sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este, informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Las víctimas mortales fueron identificadas como María Morillo Morillo, de 45 años, y su hija adolescente, Elizabeth Ulloa Morillo, de 17, ambas fallecidas a causa de heridas de arma blanca.

En el mismo hecho resultó herida una niña de siete años, también hija de María, cuyo nombre se omite por razones legales.

La menor permanece ingresada en un centro de salud, de acuerdo a lo informado por las autoridades.

El presunto autor es José Francisco Montero Encarnación, de 36 años.

Hasta el momento se desconoce la relación entre el acusado y las víctimas.

El hecho

Según la Policía, el hecho fue descubierto por una hermana de la fallecida, quien llegó a la vivienda alrededor de las 2:00 de la tarde.

La Policía informó que trabaja en la captura del presunto autor, quien podría ser detenido en las próximas horas.

Leer más Madre e hija dominicanas fueron ultimadas a tiros en Nueva Jersey