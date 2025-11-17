El MP profundiza investigación sobre muerte de una bebé en La Otra Banda

El niño encontrado vivo fue trasladado al hospital materno infantil de Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó hoy que avanza la investigación relacionada con la muerte de una bebé de dos meses y las circunstancias en que su hermano de dos años fue encontrado con vida dentro de un apartamento en el sector Villa Juana, en La Otra Banda, La Altagracia.

El fiscal Denis Guerrero explicó que el cadáver de la niña fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con el objetivo de establecer, mediante los estudios correspondientes, la causa exacta de su fallecimiento.

Asimismo, señaló que el Ministerio Público mantiene activa la investigación para determinar el paradero de la madre de los menores, cuyo paradero continúa sin ser determinado.

El órgano investigador agregó que la búsqueda de la mujer continúa sin descartar ninguna hipótesis, por lo que se mantienen abiertas todas las líneas investigativas, desde una posible desaparición hasta cualquier otra circunstancia que pueda estar relacionada con el caso.

Antecedente

Se recuerda que el hecho fue reportado el jueves tras una llamada al 9-1-1 que alertó sobre dos menores encerrados en un apartamento conocido como "Babi".

En el interior, las autoridades encontraron el cuerpo de la bebé Licila Crimelin Pallen, mientras su hermano Lleylon fue rescatado con vida y trasladado al hospital materno Infantil de Higüey.

A la escena acudieron equipos del Dicrim, del Ministerio Público, el 9-1-1, bomberos, médicos legistas. El levantamiento del cadáver fue realizado por los técnicos de Inacif.