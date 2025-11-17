×
incendio
incendio

Incendio afecta almacén de tiendas de computadora en Santiago

No hay reportes de personas heridas a causa de las llamas

Incendio afecta almacén de tiendas de computadora en Santiago
Hasta el momento se desconoce el origen del incendio que afecta el almacén de Prodacom en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en este momento para sofocar un incendio registrado próximo al mediodía de este lunes en un almacén de la empresa de computadoras Prodacom, ubicado en el sector Buena Vista, en Santiago de los Caballeros.

  • No hay reportes de personas heridas a causa de las llamas.

Desde el organismo de socorro informaron que las unidades permanecen en el lugar "trabajando de manera continua para controlar el fuego y evitar su propagación".

Inicia la investigación

Hasta el momento se desconoce el origen del siniestro

Sin embargo, testigos señalaron que antes de que iniciara el incendio se produjeron varios cortes de energía eléctrica en la zona, por lo que presumen que pudo tratarse de un cortocircuito.

Una vez las llamas sean extinguidas, el Cuerpo de Bomberos iniciará las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fuego.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.