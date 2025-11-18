×
hombre que mató a su madre y a su hermano
Dictan tres meses de prisión a confeso matador de su madre y su hermano en Villa Mella

Daniel Moisés Cordero Rodríguez, de 30 años, utilizó dos barras de hierro para cometer los asesinatos

    Dictan tres meses de prisión a confeso matador de su madre y su hermano en Villa Mella
    El Ministerio Público le atribuye a Daniel Moisés Cordero Rodríguez violar los artículos 295 y 304 del Código Penal, relativos al homicidio. (FUENTE EXTERNA)

    El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a Daniel Moisés Cordero Rodríguez, acusado de quitarle la vida a su madre y a uno de sus hermanos con dos barras de hierro el pasado domingo en el sector San Felipe de Villa Mella, informó este martes la Procuraduría General de la República. 

    A través de una nota de prensa, la institución explicó que Cordero Rodríguez, de 30 años, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.

    ¿Cómo ocurrieron los hechos?

    Moisés es señalado como responsable de la muerte de su madre, Anatalia Rodríguez, alias Morena, de 60 años, y de su hermano Pedro Cordero Rodríguez, de 29, a quienes atacó con las barras de hierro. 

    • Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 8:50 de la mañana en una vivienda ubicada en la calle La Gloria, del sector San Felipe, en Santo Domingo Norte.

    ¿Qué medidas legales se han impuesto?

    El fiscal Tito Oseas González presentó ante la jueza Karen Minyety Casado los elementos de prueba que, según el órgano acusador, vinculan al imputado con el hecho, ocurrido en medio de un presunto conflicto familiar.

    El Ministerio Público le atribuye violar los artículos 295 y 304 del Código Penal, relativos al homicidio.

