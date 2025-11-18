×
Doble crimen en Brisas del Este

Acusado de doble crimen en Brisas del Este residía en el barrio y era conocido como un "vicioso"

Familiares recuerdan a María y Elisabeth como mujeres de bien y piden justicia

  • Melbin Gómez - Twitter
Expandir imagen
Acusado de doble crimen en Brisas del Este residía en el barrio y era conocido como un vicioso
Vista de José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, acusado de doble crimen en Brisas del Este, municipio Santo Domingo Este, cuando era trasladado al destacamento este martes 18 de noviembre del 2025. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Los familiares de una mujer y una adolescente ultimadas por un hombre en el sector Brisa del Este, municipio Santo Domingo Este, afirmaron que la víctima conocía al agresor, que en el barrio era considerado "un vicioso".

Julián Morillo expresó su esperanza de que se haga justicia por la muerte de su hija y su nieta, María Morillo Morillo, de 45 años, y Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, quienes fueron encontradas sin vida en su residencia con heridas de arma blanca.

El señalado como responsable es José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, quien residía en el mismo sector, aunque en una zona más apartada.

En el mismo hecho resultó herida una niña, de 7 años, cuya identidad se mantiene en reserva. La menor recibe atención médica en un centro de salud debido a heridas corto-penetrantes en ambos brazos.

El señor Julián agregó que su hija era una mujer de bien y muy trabajadora.

"Todo lo que ella hacía y trabajaba era por su hija... Espero que este caso no quede en el olvido", destacó Morillo en la explanada del destacamento de Los Mina, momentos antes de que al lugar fuera trasladado el homicida.

Vecinos retuvieron al agresor

Berenice Morillo, hermana de la víctima y tía de la adolescente, manifestó que fue ella que encontró a las víctimas tiradas en el piso dentro de la casa.

Sostuvo que había acudido visitarlas y encontró la escena del crimen, por lo que procedió a llamar a los vecinos y al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Aseguró que luego llamó a su esposo y a otro allegado y fueron ellos quienes procediendo a retener al homicida hasta que llegara la Policía.

Expandir imagen
Infografía
Berenice Morillo ofrece declaraciones a la prensa sobre doble crimen en el sector Brisas del Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Fue apresado

José Francisco Montero Encarnación, señalado como autor del doble crimen, dijo que se encontraba drogado cuando cometió el hecho.

"A la juventud que no se endrogue", manifestó el señalado cuando era trasladado al destacamento de la Policía Nacional ubicado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público fueron notificadas alrededor de las 2:00 de la tarde del lunes 17 de noviembre de que en la referida vivienda se hallaron los cadáveres.

Licenciado en Comunicación Social mención Periodismo con un Máster en Gestión de la Comunicación Empresarial y más de 12 años en medios de comunicación.