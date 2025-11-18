×
Santiago Rodríguez
Santiago Rodríguez

En estado delicado el coronel víctima de un incendio en cuartel de Santiago Rodríguez

Las autoridades gestionan su traslado a un centro de salud especializado debido a la gravedad de sus lesiones

    Expandir imagen
    En estado delicado el coronel víctima de un incendio en cuartel de Santiago Rodríguez
    Vista de la fachada del hospital de la provincia Santiago Rodríguez donde recibe atenciones médicas un coronel que resultó gravemente herido durante un incendio en el cuartel policial, la madrugada de este martes 18 de noviembre. (FUENTE EXTERNA)

    Se encuentra en estado crítico el coronel Francisco Vargas, quien la madrugada de este martes sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo durante un incendio que redujo a cenizas parte del destacamento policial de la provincia Santiago Rodríguez.

    El coronel Vargas permanece en condición de diagnóstico reservado, por lo que las autoridades gestionan su traslado a un centro de salud especializado, debido a la gravedad de sus lesiones.

    Fuentes oficiales indican que miembros del Ejército y del Cuerpo de Bomberos auxiliaron al oficial y trabajaron para controlar el fuego, rescatar a los detenidos y evitar una tragedia mayor.

    Un sargento también resultó afectado. Según los informes médicos preliminares, no presenta complicaciones graves tras ser atendido por personal de emergencias.

    ¿Qué acciones han tomado las autoridades tras el incidente?

    Testigos describieron momentos de angustia mientras las llamas avanzaban por el edificio. La intervención rápida de las unidades de socorro permitió poner a salvo al personal policial y a las personas privadas de libertad.

    Las autoridades investigan las causas del incendio. La comunidad de Santiago Rodríguez se mantiene consternada por el estado de salud del coronel Vargas, reconocido por su trayectoria de servicio.

