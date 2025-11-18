×
Santiago
Santiago

Hallan muerto a un joven que llevaba dos días desaparecido en Santiago

Se trata de Joel Smerlin Abreu, de 23 años

Hallan muerto a un joven que llevaba dos días desaparecido en Santiago
Fotografía de archivo del canal de riego Ulises Francisco Espaillat, en la provincia Santiago.

(ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Un joven que había sido reportado como desaparecido por sus familiares fue encontrado muerto ayer, lunes, en el canal Ulises Francisco Espaillat, en el sector Cienfuegos, al oeste de la provincia Santiago.

Se trata de Joel Smerlin Abreu, de 23 años, residente en la comunidad Villa Hermosa, en la referida provincia.

El joven llevaba dos días sin contacto con su familia, quienes habían iniciado su búsqueda tras perderle el rastro.

  • De acuerdo con sus parientes, Abreu padecía de epilepsia, por lo que presumen que pudo haber sufrido una crisis y caído accidentalmente al canal, donde murió ahogado.
Inician investigación

El caso es investigado por agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público.

El cuerpo fue recuperado por las autoridades y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la autopsia correspondiente.

