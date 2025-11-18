Hombre pierde una pierna tras ser atropellado por exesposo de su pareja en Santiago

Fotografía ilustrativa de un hombre tendido en el pavimento tras ser atropellado. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre perdió una pierna luego de ser embestido, presuntamente de manera intencional, por el exesposo de su compañera sentimental, en un hecho ocurrido en el sector Los Jardines del Rey, en la zona sur de la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Máximo de Jesús Bautista Vásquez, quien tuvo que ser amputado de la pierna izquierda debido a la gravedad de las heridas.

Bautista Vásquez permanece ingresado en un centro de salud de Santiago, bajo pronóstico reservado.

Según las denuncias, el agresor, identificado como Julián Alberto de la Cruz Bonilla, habría estado vigilando la vivienda de su ex pareja durante al menos 15 días.

Huyó del lugar

Testigos aseguran que, al ver llegar a la pareja, el hombre los siguió y, justo cuando Bautista Vásquez se desmontaba del vehículo para abrir la puerta de la casa, fue impactado por la yipeta Nissan Pathfinder, placa G078511, que conducía el presunto agresor. Tras el atropello, este huyó del lugar.

Celenia Rosado, pareja actual de la víctima, confirmó que reconoció el vehículo de su exesposo.

Afirmó que nunca imaginó que su expareja atentaría contra la vida de alguien. Señaló además que ella y los cuatro niños que la acompañaban resultaron ilesos de manera milagrosa.

Las autoridades mantienen la búsqueda de Julián Alberto de la Cruz Bonilla, quien continúa prófugo.