Implicados en muerte de mujer pertenecen a banda que mató a exagente del Dicrim

A la banda se le atribuye también el asesinato a tiros del exoficial del Dicrim, Joel Donatilio Torres Pichardo. ( ARCHIVO/DL )

La Policía Nacional confirmó que los responsables de la muerte de Jennifer Altagracia Rodríguez de González, ocurrida la noche del sábado 15 de noviembre en el centro de diversión Plaza Gómez Díaz, en Santiago, forman parte de una estructura criminal dedicada a despojar de manera violenta a ciudadanos de joyas de alto valor.

A este mismo grupo se le atribuye también el asesinato a tiros del exoficial del Dicrim, Joel Donatilio Torres Pichardo.

De acuerdo con las investigaciones, la banda es encabezada por Jhonattan Paulino Rodríguez, quien se encuentra prófugo.

Los reportes indican que el fugitivo se encarga de la logística de los asaltos, selecciona a las víctimas y ordena las acciones delictivas.

Al ser depurado en el sistema policial, Paulino Rodríguez figura con antecedentes por este mismo tipo de actividad.

Las autoridades señalan que la red, bajo el liderazgo de Jhonattan, ejecutó ambos homicidios mediante un modus operandi similar. El mismo consiste en atacar a las víctimas para despojarlas de cadenas de oro.

Implicados en custodia

Las autoridades mantienen bajo custodia los dos presuntos delincuentes que resultaron heridos durante el asalto en Plaza Gómez Díaz, en el que murió Jennifer Rodríguez de González y resultaron lesionados un teniente coronel de la Policía y un ciudadano.

Los sospechosos son Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez, quienes fueron heridos en el intercambio de disparos con el oficial que intentó frustrar el asalto.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche, cuando los asaltantes irrumpieron en el establecimiento con la intención de despojar a un hombre de una cadena. La rápida reacción del oficial generó un enfrentamiento que obligó a los agresores a huir, aunque posteriormente fueron arrestados durante un operativo desplegado en la zona.

Las pesquisas también vinculan a los detenidos con el homicidio del exagente Joel Donatilio Torres Pichardo, ocurrido en el sector El Ejido, bajo el mismo esquema delictivo.