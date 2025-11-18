Incendio en depósito de combustibles afecta destacamento en Santiago Rodríguez; un coronel herido

Un incendio afectó la madrugada de este martes parte de las instalaciones del destacamento policial local y dejó al coronel Francisco Vargas con lesiones en una de sus manos. Un sargento también fue evaluado, sin presentar complicaciones de gravedad.

Según los informes preliminares, el fuego se originó en el depósito de combustible del destacamento. El humo y las llamas generaron tensión entre el personal policial y los residentes cercanos, pero la respuesta rápida de los organismos de socorro evitó daños mayores.

¿Cómo se originó y controló el incendio en el destacamento policial?

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago Rodríguez acudieron al lugar y lograron controlar el siniestro antes de que se extendiera a otras áreas de la edificación o pusiera en riesgo vidas humanas.

Durante la emergencia, miembros del Ejército pertenecientes a la inspectoría provincial aseguraron el perímetro y custodiaron a los detenidos. Estos fueron trasladados a la fortaleza local mientras se trabajaba en la extinción y enfriamiento del área afectada.

¿Qué acciones y medidas se están tomando tras el incidente?

Las autoridades destacaron la coordinación entre instituciones. "Este ha sido un ejemplo de que todos somos uno cuando se trata de servir y proteger a nuestra gente. La respuesta fue inmediata y solidaria", expresaron representantes de los organismos actuantes.

Las investigaciones siguen abiertas para determinar las causas exactas del fuego y evaluar los daños materiales.