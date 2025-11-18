Decomisan cargamento de cocaína y marihuana en las costas de Pedernales; apresan a dos hombres

Agentes antidrogas presentan los paquetes de presunta droga ocupados, junto a los dos hombres arrestados durante el operativo al sur de la Isla Beata. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades decomisaron 171 paquetes de presunta cocaína y cinco de marihuana y arrestaron a dos hombres en las costas de la provincia Pedernales, durante un nuevo operativo de la Operación Lanza del Sur.

A través de una nota de prensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que, en una operación conjunta, unidades aéreas, marítimas y terrestres lograron interceptar a varias millas náuticas al sur de la Isla Beata a dos hombres a bordo de una embarcación con alto perfil sospechoso.

Las autoridades interceptaron una lancha Go Fast de 25 pies de eslora, equipada con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, donde confiscaron en su interior varias pacas con paquetes de la presumible droga, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-18-at-101537-am-528a646a.jpeg Uno de los detenidos es trasladado por las autoridades tras el decomiso de los 171 paquetes de presunta cocaína y cinco de marihuana. (FUENTE EXTERNA)

En el operativo arrestaron dos dominicanos y se ocuparon, además, varios tanques y garrafones de combustibles, lonas, agua y comestibles, entre otras evidencias.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que determinará el tipo y peso exacto del alijo.

En la intervención participaron efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público y trabajando de manera coordinada junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Tres decomisos en el mismo lugar

En últimos días, las autoridades dominicanas y de Estados Unidos han intervenido tres lanchas rápidas, con un total de 1,666 kilogramos, equivalente a 1.6 toneladas de distintas drogas; también se han atrapado a seis dominicanos tratando de introducir los cargamentos a territorio dominicano, de acuerdo con el comunicado de la DNCD.

El Ministerio Público y la institución antidrogas investigan si los decomisos de 484 paquetes y 806 de cocaína confiscados en las últimas horas, en las costas de Pedernales, tienen alguna relación con esta nueva incautación.

Lanza del Sur

Lanza del Sur es una campaña militar estadounidense de gran escala desplegada en el Caribe y el Pacífico oriental bajo las órdenes del Comando Sur con la intención de "expulsar a los narcoterroristas del hemisferio". Fue anunciada formalmente el pasado 13 de noviembre de 2025 por el secretario de Guerra, Pete Hegset.

En la campaña participan la nave USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de la Armada de Estados Unidos, que ha sido movilizado hacia la zona de responsabilidad del Comando Sur. Además del uso de buques y aeronaves robóticas/autónomas —long-dwell robotic vessels, drones, etc.— para vigilancia y reconocimiento marítimo-marina.