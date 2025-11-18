Lo que comenzó como una mañana rutinaria el pasado 9 de noviembre terminó en tragedia para Vadolín Xavier Marte Polanco, un motorista de 32 años conocido en la parada de Alma Rosa II, en la carretera de Mendoza, municipio Santo Domingo Este.

Allí pasaba sus días, ofreciendo servicios a los vecinos y clientes habituales, entre ellos una banquera que operaba a pocos metros de la ruta, sin imaginar que sería el último día.

Según relató su sobrino, Audry Guzmán, alrededor de las 10:30 de la mañana un hombre que se desplazaba en un motor entró a la banca y cometió un asalto, llevándose más de 25 mil pesos.

La empleada, en un intento desesperado por evitar la fuga, salió detrás del individuo, pero este la empujó con fuerza y la lanzó al pavimento. Desde el suelo, alcanzó a gritar: "¡Un ladrón, un ladrón!", encendiendo la alerta de quienes estaban en la zona.

Entre ellos estaba Vadolin, quien al ver a la mujer tirada en la acera y al asaltante huyendo a toda velocidad, no dudó en reaccionar. Subió a su motor y salió detrás del agresor, con la intención de impedir que escapara.

Sin embargo, cuando el delincuente se percató que el hombre le alcanzó, le suministró un golpe al motor de Vadolin haciendo que perdiera el equilibrio.

Cayó y murió

El impacto fue tan violento que Vadolin cayó al asfalto y falleció al instante.

El agresor logró huir del lugar y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Vandoli fue trasladado al Hospital Darío Contreras, donde permaneció en estado crítico hasta la noche del lunes, cuando falleció.

Su muerte dejó en luto a su familia y a los motoristas que compartían con él la jornada diaria.

Justicia

Este martes, sus parientes esperaban la entrega del cuerpo en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Entre el dolor y la indignación, exigieron la captura del responsable.

Aseguraron que Vadolin era un hombre trabajador, honesto y sin conflictos, y que únicamente había intentado ayudar a una mujer en peligro.

Asimismo, denunciaron que la banca donde ocurrió el asalto se ha negado a entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad, que —según afirman— muestran con claridad el rostro del agresor.

Temen que esa negativa dificulte el avance de la investigación.