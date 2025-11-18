×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
patana accidentada
patana accidentada

VIDEO | Una patana cargada de cemento se accidenta en San Cristóbal y ciudadanos la saquean

No hubo heridos ni otros vehículos involucrados

    Una patana cargada de cemento se accidentó la tarde de este martes en el Cruce de Niza, en la provincia San Cristóbal, sin que se reportaran personas heridas. 

    La capitán del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Heika Asencio, confirmó que en el hecho no se registraron heridos ni otros vehículos resultaron afectados.

    Asencio explicó que el conductor perdió el control del vehículo luego de que se le fueran los frenos, por lo que intentó realizar una maniobra para detener la patana como pudo.

    Ciudadanos se llevan la mercancía

    El accidente ocurrió pasadas las 3:00 de la tarde. En ese momento, varios moradores de la zona y transeúntes que pasaban por el lugar aprovecharon la situación para llevarse las fundas de cemento que transportaba la patana.

    En un video que circula en redes sociales se observa a varios hombres llevarse las fundas con el material al hombre, n motores y hasta en un camión. 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.