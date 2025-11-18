Una patana cargada de cemento se accidentó la tarde de este martes en el Cruce de Niza, en la provincia San Cristóbal, sin que se reportaran personas heridas.

La capitán del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Heika Asencio, confirmó que en el hecho no se registraron heridos ni otros vehículos resultaron afectados.

Asencio explicó que el conductor perdió el control del vehículo luego de que se le fueran los frenos, por lo que intentó realizar una maniobra para detener la patana como pudo.

Ciudadanos se llevan la mercancía

El accidente ocurrió pasadas las 3:00 de la tarde. En ese momento, varios moradores de la zona y transeúntes que pasaban por el lugar aprovecharon la situación para llevarse las fundas de cemento que transportaba la patana.

En un video que circula en redes sociales se observa a varios hombres llevarse las fundas con el material al hombre, n motores y hasta en un camión.

Te puede interesar Tres muertos y un herido en accidente de tránsito en San Pedro de Macorís