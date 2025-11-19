×
Hallan muerto a un recluso en la cárcel El Pinito de La Vega

Tras el hallazgo, se ordenó trasladar a otra área del centro a los cinco privados de libertad que se encontraban en la misma celda

    Expandir imagen
    Hallan muerto a un recluso en la cárcel El Pinito de La Vega
    Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades informaron este miércoles sobre el fallecimiento de un privado de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en la provincia La Vega, identificado como Isidro Vargas.

    Según las informaciones preliminares del personal de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc ), Vargas fue encontrado por los agentes que custodiaban el recinto colgando de los barrotes de la celda donde guardaba prisión.

    La situación fue detectada alrededor de las 4:40 de la madrugada, cuando un agente penitenciario realizaba su recorrido de seguridad y escuchó un alboroto en uno de los módulos. Ante esto, alertó a las demás autoridades.

    Según las autoridades, el fiscal de turno acudió al lugar y confirmó que el interno no presentaba signos vitales.

    Investigan el hecho

    • La Dgspc indicó en una nota de prensa que, tras el hallazgo, se ordenó trasladar a los cinco privados de libertad que se encontraban en la misma celda a otra área del centro, mientras esperaban por la llegada del médico forense y los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

    El Ministerio Público señaló que inició con las investigaciones en torno a la muerte de Isidro Vargas. 

