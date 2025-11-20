Arrestan a hombre acusado de estafar por más de RD$856,900 a otro por redes sociales

El detenido fue puesto bajo la custodia del Ministerio Público para los fines de ley. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Policía Cibernética informó que arrestó en Santiago a un hombre acusado de estafar a un ciudadano por más de 856,900 pesos mediante engaños cometidos a través de redes sociales.

La institución indicó que el detenido, Brailyn Alexander Then Durán, fue apresado en la avenida Bartolomé Colón de Santiago en cumplimiento de la orden de arresto 0039-diciembre-2023.

De acuerdo con el informe preliminar, Then Durán habría recibido la suma en su cuenta bancaria tras hacerse pasar por un amigo de la víctima.

Cómo estafó

Para consumar la estafa, utilizó perfiles en Instagram y números de WhatsApp, desde los cuales solicitó pagos para el supuesto envío de cajas y tanques con celulares, el transporte de vehículos y la reserva de un apartamento.

Bajo estas falsas promesas, la víctima realizó varias transferencias por concepto de "impuestos" y costos de reservación.

El detenido fue puesto bajo la custodia del Ministerio Público para los fines de ley.