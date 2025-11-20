Dominicano acusado de asesinato, agresión sexual y otros delitos es extraditado a Puerto Rico

Juan Elías Zorrilla Pereyra, arrestado en la provincia El Seibo y extraditado a Puerto Rico para responder por cargos de asesinato y otros delitos. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades extraditaron la tarde de ayer a un dominicano acusado en Puerto Rico de asesinato en primer grado, robo y otros delitos.

Se trata de Juan Elías Zorrilla Pereyra, alias "Pereida", quien, de acuerdo con una nota de prensa, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, robo, agresión sexual conyugal, destrucción de evidencias, abuso agravado, abuso mediante amenazas y porte y uso de arma blanca en violación a varios artículos de las leyes de Puerto Rico.

El proceso de extradición se llevó a cabo mediante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la cooperación del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals).

Traslado a PR

El dominicano, de 40 años, fue entregado a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, (AILA-JFPG) y trasladado en un vuelo comercial hacia la vecina isla, para ser presentado ante un tribunal de primera instancia.

Zorrilla Pereyra fue arrestado mediante una orden dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante un operativo en el sector la Gina del municipio Miches, provincia El Seibo y fue extraditado a Puerto Rico, mediante decreto 538-25, emitido por el Poder Ejecutivo.