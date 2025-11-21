Apresan a cinco personas con 2,800 dólares falsos en Santiago

Los dólares falsificado que fueron ocupados en la provincia Santiago eran billetes de 100. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional apresó en el municipio San José de las Matas, en la provincia Santiago, a cinco personas a quienes ocuparon 2,800 dólares estadounidenses falsificados.

Los detenidos fueron identificados como Rubén José Polanco Vargas, de 34 años; Smith Durán Tavares, alias "King", de 19; Yoscar Silvano Mercedes, de 23; Irvin Rafael Núñez, de 32; y Channel Morel Garabito, de 19.

De acuerdo con el reporte, el dinero consistía en billetes de 100 dólares con series repetidas y otras características que los clasifican como presuntamente falsos.

Celulares incautados

Las autoridades también se incautaron de varios teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

La institución explicó que la intervención fue el resultado de labores de inteligencia realizadas por agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Los cinco arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.