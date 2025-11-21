Apresan a extranjera que intentó viajar con cuatro paquetes de cocaína desde aeropuerto dominicano

Paquetes de presunta cocaína hallados en las maletas de la mujer detenida en el Aeropuerto Internacional de Las Américas durante un operativo de interdicción. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA DNCD )

Las autoridades informaron este viernes sobre la detención de una mujer de nacionalidad croata durante un operativo de interdicción realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA). La detenida pretendía viajar a España con dos maletas, que al ser verificadas presentaron imágenes distorsionadas en su interior.

Según explica una nota de prensa emitida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), los agentes, siguiendo instrucciones del fiscal, procedieron a inspeccionar los equipajes y descubrieron un doble fondo en ambos. En su interior se hallaron cuatro paquetes, presumiblemente de cocaína, envueltos en fundas negras con material engomado.

Paquetes enviados al Inacif

El operativo fue llevado a cabo por miembros de la DNCD , el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).

Las autoridades informaron que los paquetes incautados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/whatsapp-image-2025-11-21-at-95140-am-9461b698.jpeg Detector utilizado por las autoridades que dio positivo a la presencia de cocaína en los equipajes inspeccionados. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

El Ministerio Público y la DNCD continúan con las investigaciones para determinar si existen otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico. Mientras tanto, la detenida será sometida a la justicia en las próximas horas, por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.