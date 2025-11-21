×
Microtraficante

Arrestan a hombre en Santiago con armas, drogas y dinero en efectivo

Lo apresaron durante un allanamiento ejecutado en su vivienda del municipio de Puñal, provincia Santiago

    Expandir imagen
    Arrestan a hombre en Santiago con armas, drogas y dinero en efectivo
    Evidencias ocupadas durante el allanamiento, entre ellas presunta cocaína, marihuana, dos pistolas Glock, cargadores, municiones y dinero en efectivo incautado al detenido en el municipio Puñal, provincia Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, arrestaron a un hombre que era buscado por sus vínculos con el tráfico de estupefacientes y otros delitos. 

    Se trata de Juan Carlos Martínez, quien fue capturado en medio de un allanamiento en su vivienda de la calle Los Balalos, sector Palo Amarillo del municipio de Puñal, provincia Santiago.  

    De acuerdo con una nota de prensa, durante la intervención, las autoridades ocuparon:

    • 322 gramos, presumiblemente de cocaína
    • 3.2 gramos de marihuana
    • Dos pistolas, marca Glock
    • 43 cápsulas 9mm
    • Cinco cargadores
    • 95,000 pesos dominicanos
    • 337 dólares estadounidenses, entre otras evidencias.
    Expandir imagen
    Infografía
    Agentes de la DNCD durante el allanamiento en la vivienda del detenido, donde fueron ocupadas drogas, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. (FUENTE EXTERNA)
    Historial delictivo

    Martínez de 35 años, que cuenta con varios registros por tráfico y venta de drogas, es señalado como un "reconocido microtraficante" que operaba en la zona sur de Santiago, según el comunicado de la DNCD.

    El arresto fue ejecutado por fiscales y agentes antinarcóticos, dentro del "seguimiento y ejecución de las nuevas estrategias, para atacar y perseguir el tráfico de estupefacientes".

    Martínez fue puesto a disposición del Ministerio Público de Santiago para ser sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas. 

