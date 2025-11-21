Identifican a acusado del homicidio de un ciudadano en negocio de comida rápida

Fotografía difundida por la Policía Nacional de Algeny Mateo Jimenez, acusado del homicidio de un ciudadano en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, a través de la División de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), apresó a uno de los acusados de matar al ciudadano Anthony Guzmán Grullón, de 32 años, durante un asalto la noche del 18 de octubre de 2025 en las inmediaciones de un negocio de comida rápida, ubicado en el sector El Brisal, del municipio Santo Domingo Este.

Se trata de Raúl Miguel Arias (a) "Emenin", de 23 años, cuyo arresto se produjo mediante la orden judicial No. 530-2025-EMES-02737, ejecutada por los agentes investigadores en el sector Villa Francisca, del Distrito Nacional, donde además se le ocupó una motocicleta marca Express, color negro, utilizada para cometer el hecho delictivo.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Por este hecho, los investigadores persiguen activamente a Algeny Mateo Jiménez (a) Malano y/o Culu.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido "Emenin" y su cómplice, Mateo Jiménez (a) Malano y/o Culu, aún prófugo, interceptaron a Guzmán Grullón y a un primo suyo mientras cenaban en el citado establecimiento.

Los atacantes, portando armas de fuego y vistiendo abrigos oscuros y pasamontañas, encañonaron a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

En medio del asalto, Anthony Guzmán Grullón intentó correr para resguardarse, momento en que fue alcanzado por un disparo en el hombro izquierdo, ocasionándole una herida sin salida. Los agresores sustrajeron dos cadenas de oro y un guillo de plata antes de huir.

El herido fue trasladado al Centro Policlínico Nacional, en Los Mina, donde permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento, el 1 de noviembre de 2025, a causa de la herida por proyectil de arma de fuego.

En la escena del crimen, los técnicos de la Policía Científica colectaron como evidencias un casquillo calibre .380, una cápsula del mismo calibre, dos pedazos de cadena dorada y dos dijes (una cruz y una virgen).

Las labores de inteligencia y los análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar a los autores, confirmando la participación de los reconocidos delincuentes "Emenin" y "Malano". Al ser depurado en los archivos policiales, Raúl Miguel Arias figura con varios registros por robo calificado.

Durante su interrogatorio, el detenido admitió haber participado en el hecho junto a su cómplice, e indicó que este último mantiene en su poder el arma utilizada para cometer el crimen.

El prevenido fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda y localización de "Malano" para ser sometido a la justicia.