La psicóloga clínica y terapeuta familiar Carmen Sosa, alertó sobre la gravedad del caso de dos niños, aparentemente menores de 10 años, captados en video mientras hurtaban dinero de la caja registradora de un negocio, una acción que describió como "totalmente planificada" y que evidencia una "conducta aprendida".

En el audiovisual, uno de los menores sirve "como vigilante" mientras el otro abre la caja, toma las papeletas y ambos huyen rápidamente del lugar. Para Sosa, la coordinación y la ausencia de miedo durante el acto sugieren que no se trata de un accidente ni de un juego, sino de una conducta que ha sido observada, imitada o incluso instruida.

"Evidentemente ellos saben que lo podían encontrar, porque la actitud de ellos te dice... no fue un niño que se entró a jugar. Ellos entraron a buscar dinero y a robar dinero. Y eso nos dice que hay una conducta aprendida y que hay que abordarlos a ellos como niños, pero también hay que ver qué pasa en casa", explicó.

En ese sentido, la psicóloga clínica, Likaurys García, coincide en que la educación en valores debe comenzar en casa. "Una de las cosas qué hay que tener pendientes es enseñarles a nuestros hijos el concepto de pertenencia, que no podemos tomar cosas que no son nuestras porque no es lo correcto", sostuvo.

A su vez, explicó que antes de corregir la conducta, es fundamental comprender qué la provoca. "Hay que preguntarles a los hijos por qué lo hizo, ya que el niño puede estar emitiendo dicha conducta para llamar la atención", dijo.

Indagar el entorno familiar es clave

Sosa insistió en que lo primero es involucrar a los padres y analizar el ambiente donde los niños se desenvuelven:

Qué ven en casa

Con quién se relacionan

Si están expuestos a adultos o jóvenes que comenten actos ilícitos

Si consumen videojuegos o contenidos que glorifican estas acciones.

Sosa afirmó que no parece un caso de necesidad extrema: "No creo que sea por necesidad que lo estén haciendo, como que, porque no tienen comida o algo así, porque buscarían comida, no precisamente dinero", recalcó.

¿Podrían haber sido enviados por un adulto?

Aunque en el video no se observan señales directas de que un adulto los mande, Sosa expresó que puede ser una posibilidad. "Habría que investigarlo", precisó.

Los niños que crecen en barrios con poca supervisión y rodeados de adultos involucrados en actividades ilícitas pueden ser utilizados como "mulas", advirtió.

Ambas profesionales insisten en que la corrección no puede limitarse a un castigo momentáneo, sino que debe incluir:

Consecuencias claras, como devolver el dinero y pedir disculpas

Retiro temporal de privilegios (juegos, pantallas, salidas)

Educación emocional sobre el respeto a lo ajeno y el impacto de sus acciones

Acompañamiento constante de los padres

No ejercer violencia física ni verbal

Trabajar la comunicación asertiva.

Carmen Sosa sugiere que un policía hable con ellos "eso ayudaría muchísimo a que ellos vean que hay una consecuencia de la ley con relación a eso", sin caer en abuso o miedo extremo.

Un caso "rescatable" si se interviene a tiempo

Por su edad, descartó que los niños puedan ser enviados a un centro correccional de menores.

"Primero hay que trabajar el sistema familiar. Si no hay padres responsables, correspondería la intervención del Estado a través de Conani", puntualizó.

Sosa indicó que la prioridad es determinar si existe negligencia parental, si es la primera vez que ocurre o si hay un patrón previo de conductas similares, como llevarse juguetes o pertenencias ajenas sin supervisión.

Para la especialista, este es un caso "muy rescatable" si se aborda con urgencia desde la familia, lo social y lo emocional.