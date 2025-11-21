Se fuga recluso que guardaba prisión preventiva por la muerte de un DJ en Puerto Plata

Ficha de búsqueda de Beilin Antonio de Peña (Buda), fugitivo del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta en Moca. ( FUENTE EXTERNA )

Un interno identificado como Beilin Antonio de Peña, alias Buda, se escapó del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR- XII) La Isleta, en Moca, provincia Espaillat.

De Peña guardaba prisión desde el 18 de septiembre de 2025 en calidad de prevenido, por la muerte del DJ Raymond Emilio Castillo, de 34 años, hecho en el que resultó herida Shakira Morel Lorenzo, de 20 años.

Está imputado de violar los artículos 2, 295, 296, 302 y 304 del Código Penal dominicano y la Ley 631-16 sobre Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El interno había sido apresado por la Policía Nacional en el Aeropuerto de Punta Cana cuando intentaba salir del país, en el marco de las investigaciones por la muerte de Castillo, el 21 de julio, hecho ocurrido en San Marcos, Puerto Plata, mientras las víctimas se encontraban dentro de un vehículo frente a un negocio.

Activan búsqueda

Según informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) mediante una nota de prensa, una vez confirmado que De Peña se había fugado, se dio parte inmediato a las autoridades policiales de Moca para activar los protocolos de búsqueda y persecución.

El titular de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, dispuso además una revisión de los procedimientos de seguridad del centro penitenciario para determinar cómo se produjo la evasión.

En la ficha de búsqueda, l a Policía Nacional advirtió que Beilin Antonio de Peña se encuentra fuertemente armado y "es muy peligroso" . Asimismo, indicaron que cualquier información sobre su paradero debe ser reportada a los números: 849-815-6449 , Tte. Cor. Aneurys Ruiz, P.N., o 809-682-2151, Palacio de la Policía Nacional.