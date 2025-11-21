Volcadura de minibús deja tres heridos en el Cruce de Manatí en Bávaro

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron la volcadura de un minibús en Bávaro. ( FUENTE EXTERNA )

La noche de este viernes un minibús que transportaba a seis personas, incluyendo extranjeros, se volcó en las proximidades del Cruce de Manatí, en Bávaro, dejando como resultado tres heridos, uno de ellos en estado de gravedad.

El accidente fue reportado a las 7:20 p.m., activando de inmediato la respuesta del Sistema de Emergencias 911 y todos los organismos de socorro.

De acuerdo con la información preliminar, tres de los ocupantes resultaron heridos, todos trasladados en diversos estados hacia el Hospital de Verón, donde reciben atención médica especializada.

Uno de los pacientes presenta lesiones de mayor consideración.

El vehículo siniestrado formaba parte de una flota destinada al transporte turístico, según confirmaron las autoridades que se encuentran en el lugar.

Información

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las causas del accidente, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias que lo provocaron.