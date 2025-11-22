Extraditan a dominicano acusado de fraude electrónico y lavado de activos en EE. UU.

La extradición se realizó con la cooperación del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals). ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano requerido por la justicia de Estados Unidos fue extraditado, según informaron este sábado las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La entrega se realizó con la cooperación del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), como parte de la ampliación de los operativos de búsqueda y captura de prófugos reclamados por tribunales norteamericanos.

Se trata de Miguel Ángel Fortuna Solano, quien fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG). Allí, bajo custodia de oficiales estadounidenses, abordó un vuelo con destino a Estados Unidos para responder por las acusaciones en su contra.

De qué se le acusa

De acuerdo con la nota oficial, "el dominicano es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey, que le acusa de asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y por correo postal, así como asociación delictuosa para lavado de activos, en violación a varios artículos del Código de Estados Unidos".

Fortuna Solano, cuya extradición fue autorizada mediante el decreto 567-25, fue arrestado en septiembre de este año por equipos operacionales y agentes de la Policía en la provincia de Dajabón, en atención a una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La DNCD resaltó que la captura y entrega del dominicano fortalece la cooperación entre la República Dominicana y sus países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos.