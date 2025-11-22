Hombre resulta herido en incidente en la frontera en Dajabón

Trasladan a un centro médico al hombre que resultó herido durante el incidente en Dajabón. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Ramón Ogando Espinosa, de 55 años, resultó herido este sábado en la comunidad de Tierra Sucia, municipio Restauración, provincia en Dajabón, tras ser agredido presuntamente por un ciudadano haitiano aún no identificado.

Según las informaciones ofrecidas, el ataque le provocó a Ogando Espinosa una herida abierta y contusa en la cabeza.

Los residentes acudieron al lugar y de inmediato en su auxilio y lo trasladaron al Hospital Municipal de Restauración, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Debido a la gravedad de la lesión, el paciente fue posteriormente referido y trasladado en ambulancia hacia la clínica Gran Poder de Dios, ubicada en la provincia Santiago Rodríguez.

¿Qué acciones han tomado las autoridades?

Las autoridades locales continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente y localizar al presunto agresor.