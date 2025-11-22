Desconocidos tirotean vivienda del alcalde de Navarrete: esposa e hijo se salvan de milagro

Uno de los disparos penetró a la vivienda tras golpear la ventana. ( CRISTIAN JIMÉNEZ )

El Ministerio Público y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) mantienen abierta una investigación para identificar a los responsables del tiroteo registrado la madrugada de este sábado contra la vivienda del alcalde de Villa Bisonó (Navarrete), Genrry Noel Peralta.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la vivienda del alcalde?

Según el reporte preliminar, personas hasta el momento desconocidas realizaron múltiples disparos contra la residencia del funcionario, dejando visibles impactos en una de las ventanas principales. Detrás de esa ventana se encontraba la cama donde dormían la esposa del alcalde y un niño pequeño, quienes resultaron ilesos.

En el momento del atentado, Peralta no se encontraba en el hogar, ya que participaba en una actividad municipal fuera del municipio. Al regresar y conocer la magnitud del hecho, expresó su preocupación por la seguridad de su familia:

"Nosotros estamos confiando en Dios porque nunca le hemos hecho mal a nadie. No tenemos enemigos declarados ni nada. Creemos plenamente en la justicia y en la Policía para que haga su trabajo. En este caso, esto para mí es un acto cobarde".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/22/whatsapp-image-2025-11-22-at-44615-pm-516aee1a.jpeg Vista exterior del lugar donde impactaron las balas en la vivienda del alcalde de Navarrete.

¿Qué acciones se están tomando tras el incidente?

El alcalde agregó que su prioridad es proteger a su entorno familiar:

"Lo único que me preocupa es la familia. Mi entorno, porque todo el que me conoce sabe que nunca he tenido problemas. Vamos a dejar que la Policía haga su trabajo".

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público procesaron la escena y trabajan en la recolección de evidencias para establecer responsabilidades y determinar los motivos del ataque. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.