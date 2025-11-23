×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
accidente en túnel de la 27
accidente en túnel de la 27

Accidente múltiple en el túnel de la 27 de Febrero deja cuatro personas con heridas leves

Seis vehículos colisionaron en cadena en la salida del túnel

    Expandir imagen
    Accidente múltiple en el túnel de la 27 de Febrero deja cuatro personas con heridas leves
    Captura de un video en el que se pueden observar parte de los vehículos involucrados en el accidente. (FUENTE EXTERNA)

    Este domingo se registró un accidente múltiple en la avenida 27 de Febrero, próximo a una estación de combustible, en dirección hacia la avenida Tiradentes, en el Distrito Nacional, que dejó al menos cuatro personas con lesiones leves.

    El incidente involucró seis vehículos, entre automóviles y yipetas, que colisionaron en cadena a la salida del túnel, informó el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

    Durante la evaluación en el lugar, el personal de salud asistió a los cuatro pacientes, quienes decidieron no ser trasladados a centros hospitalarios.

    RELACIONADAS

    Gestionaron el tránsito

    El 9-1-1 coordinó la respuesta al accidente junto a unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que gestionaron el tránsito y emplearon grúas para remover los vehículos afectados, permitiendo la normalización progresiva de la vía.

    • También intervinieron unidades de la Policía Nacional y ambulancias de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.