Accidente múltiple en el túnel de la 27 de Febrero deja cuatro personas con heridas leves

Captura de un video en el que se pueden observar parte de los vehículos involucrados en el accidente. ( FUENTE EXTERNA )

Este domingo se registró un accidente múltiple en la avenida 27 de Febrero, próximo a una estación de combustible, en dirección hacia la avenida Tiradentes, en el Distrito Nacional, que dejó al menos cuatro personas con lesiones leves.

El incidente involucró seis vehículos, entre automóviles y yipetas, que colisionaron en cadena a la salida del túnel, informó el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Durante la evaluación en el lugar, el personal de salud asistió a los cuatro pacientes, quienes decidieron no ser trasladados a centros hospitalarios.

Gestionaron el tránsito

El 9-1-1 coordinó la respuesta al accidente junto a unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que gestionaron el tránsito y emplearon grúas para remover los vehículos afectados, permitiendo la normalización progresiva de la vía.

También intervinieron unidades de la Policía Nacional y ambulancias de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Te puede interesar Accidente múltiple en autopista Joaquín Balaguer provoca congestión vehicular