"Lo perdimos todo": anciana y dos inquilinos más piden ayuda tras incendio en María Auxiliadora

Tomasina Morillo, Radel Ogando y Jefferson Jiménez, afectados por el incendio en el sector María Auxiliadora, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Una anciana de 79 años que vivía sola y dos familias que residían en una vivienda de concreto, pero dividida con madera tipo plywood, claman por ayuda luego de que un incendio consumió todos sus ajuares el pasado viernes en la noche en el sector María Auxiliadora, del Distrito Nacional.

Cuando se produjo el fuego, cuyo origen desconocen, Tomasina Morillo había terminado de salir del cuarto que le servía de hogar, y sus vecinos más próximos, Radel Ogando, quien residía con su hija adolescente, y Jefferson Jiménez, se encontraban trabajando.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/casa-incendiada-01-689db995.jpg Lo que quedó de la casa de concreto y de zinc, pero dividida por plywood en tres viviemdas. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/casa-incendiada-02-993a7920.jpg El incendio destruyó todos los ajuares de los afectados. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/casa-incendiada-afectados-377da353.jpg Tomasina Morillo, Radel Ogando y Jefferson Jiménez, afectados por incendio (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/casa-incendiada-829abb5c.jpg Parientes de la anciana observan los restos de la vivienda casi consumida por las llamas. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Ogando es chofer de un autobús privado y Jiménez trabaja en una tienda-supermercado. La hija de Ogando tampoco se encontraba en el lugar en el momento del siniestro.

Los afectados solicitaron ayuda de cualquier persona o institución que pueda "darles la mano" porque, dijeron, para un pobre comprar un electrodoméstico debe durar de tres a seis meses reuniendo el dinero. Además, deberán buscar los recursos para reunir los depósitos para poder alquilar de nuevo.

Por el momento han tenido que auxiliarse de vecinos y familiares para acceder a un espacio en donde poder dormir.