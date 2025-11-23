"Lo perdimos todo": anciana y dos inquilinos más piden ayuda tras incendio en María Auxiliadora
Una vivienda de concreto y zinc , pero dividida en tres con madera tipo plywood, se consumió totalmente por dentro
Una anciana de 79 años que vivía sola y dos familias que residían en una vivienda de concreto, pero dividida con madera tipo plywood, claman por ayuda luego de que un incendio consumió todos sus ajuares el pasado viernes en la noche en el sector María Auxiliadora, del Distrito Nacional.
Cuando se produjo el fuego, cuyo origen desconocen, Tomasina Morillo había terminado de salir del cuarto que le servía de hogar, y sus vecinos más próximos, Radel Ogando, quien residía con su hija adolescente, y Jefferson Jiménez, se encontraban trabajando.
Ogando es chofer de un autobús privado y Jiménez trabaja en una tienda-supermercado. La hija de Ogando tampoco se encontraba en el lugar en el momento del siniestro.
Los afectados solicitaron ayuda de cualquier persona o institución que pueda "darles la mano" porque, dijeron, para un pobre comprar un electrodoméstico debe durar de tres a seis meses reuniendo el dinero. Además, deberán buscar los recursos para reunir los depósitos para poder alquilar de nuevo.
Por el momento han tenido que auxiliarse de vecinos y familiares para acceder a un espacio en donde poder dormir.