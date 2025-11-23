×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Tres muertos y un herido en accidente en carretera San Rafael de Yuma en La Altagracia

Las víctimas se desplazaban en una motocicleta, la cual fue impactada por una camioneta, conforme a datos preliminares

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Tres muertos y un herido en accidente en carretera San Rafael de Yuma en La Altagracia
Las víctimas del accidente de tránsito, aún sin identificar, fueron levantadas por las autoridades mientras el caso permanece bajo investigación. (FUENTE EXTERNA)

Tres personas perdieron la vida y una resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer sábado en la carretera San Rafael de Yuma–Bayahíbe, en la provincia La Altagracia.

Hasta la tarde de este domingo, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, debido a que, presuntamente, no portaban documentos al momento del hecho.

RELACIONADAS

De acuerdo con informaciones preliminares, el accidente se produjo cuando las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta y fueron supuestamente embestidas por el conductor de una camioneta.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, agentes de tránsito, miembros de la Policía Nacional y un médico legista, quien realizó el levantamiento de los cuerpos.

Bajo investigación

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación para determinar las causas del siniestro.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.