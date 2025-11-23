Tres muertos y un herido en accidente en carretera San Rafael de Yuma en La Altagracia

Las víctimas del accidente de tránsito, aún sin identificar, fueron levantadas por las autoridades mientras el caso permanece bajo investigación. ( FUENTE EXTERNA )

Tres personas perdieron la vida y una resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer sábado en la carretera San Rafael de Yuma–Bayahíbe, en la provincia La Altagracia.

Hasta la tarde de este domingo, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, debido a que, presuntamente, no portaban documentos al momento del hecho.

De acuerdo con informaciones preliminares, el accidente se produjo cuando las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta y fueron supuestamente embestidas por el conductor de una camioneta.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, agentes de tránsito, miembros de la Policía Nacional y un médico legista, quien realizó el levantamiento de los cuerpos.

Bajo investigación

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación para determinar las causas del siniestro.