Al menos 14 heridos en choque entre minibús escolar y un camión en La Vega

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los afectados

Al menos 14 heridos en choque entre minibús escolar y un camión en La Vega
Imagen del minibús Hyundai y el camión recolector de basura que chocaron en La Vega. (FUENTE EXTERNA)

Al menos 14 personas, incluyendo 10 estudiantes menores de edad, resultaron heridos la tarde de este lunes tras el choque entre un minibús de transporte escolar y un camión recolector de basura en el tramo carretero Jamo–Barranca, en el municipio de La Vega.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona, según informaron las autoridades que brindaron los primeros auxilios.

De acuerdo con los reportes preliminares, los niños viajaban en un minibús marca Hyundai, placa I009734, conducido por Kelvin Bienvenido García, de 45 años, cuando se produjo la colisión  con un camión Daihatsu, placa S011829, manejado por Franklin Jesús Díaz, de 34 años. Ambos conductores resultaron heridos.

Allugar acudieron organismos de socorro.
Allugar acudieron organismos de socorro. (FUENTE EXTERNA)
El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde.
El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde. (FUENTE EXTERNA)

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los afectados.

El choque ocurrió aproximadamente de las 2:00 de la tarde mientras los estudiantes regresaban a sus hogares desde sus escuelas.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía Nacional, Seguridad Vial, del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y paramédicos del Sistema 9-1-1, quienes brindaron asistencia y coordinaron el traslado de los heridos.

Las autoridades no han determinado las causas del accidente.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.