Vehículo estacionado se incendia frente al Ministerio de Agricultura y afecta yipeta

Dos vehículos se incendiaron la mañana de este lunes frente al Ministerio de Agricultura, uno de ellos de forma total, sin que se reportara ninguna persona herida.

El incendio inició cuando un carro marca Smart se comenzó a arder cuando estaba estacionado sin ocupante en la rotonda que une las calles Jardines Encantados, Jardines del Edén y Primavera, en el sector Jardines del Norte, en el Distrito Nacional.

El fuego se extendió a otro vehículo que estaba parqueado delante, una Yipeta Honda CRV, resultando esta afectada de forma parcial en la parte de atrás. En tanto que el carro quedó totalmente destruido.

Yipeta que resultó afectada por el incendio de un carro. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Vecinos señalan que, gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, agentes de la Policía Nacional, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y miembros del sistema 9-1-1 la situación fue controlada para evitar resultados peores.

Según se informó, el propietario del carro había acudido temprano al área para ir al Ministerio de Agricultura a sellar unos documentos.

Mientras que el propietario de la Yipeta, un empleado de Agricultura, solo identificado como Leonardo, dijo que tras enterarse que el carro estaba incendiado salió corriendo a tratar de retirar su vehículo.

Manifestó que al llegar al área ya no le dio el tiempo, aunque ya en ese momento actuaron los miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron retirar su yipeta mientras trabajaban en apagar el carro.

Al lugar acudieron decenas de agentes de las instituciones ya mencionadas quienes controlaron el área y ya a las 10:00 de la mañana todo había regresado a la normalidad, así como el transito restablecido.

La zona en que ocurrió el hecho en una vía muy próxima a la avenida John F Kennedy, por lo que dichas calles son usadas como alternativas en horas de entaponamientos en el Distrito Nacional.