Joven herido
Joven herido

Familiares exigen justicia por joven que habría sido herido por policías en La Romana

Gabriel Armando de la Cruz permanece en estado crítico tras recibir un disparo en la columna, indicaron sus parientes

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Familiares exigen justicia por joven que habría sido herido por policías en La Romana
El joven fue herido el pasado sábado tras un roce con motocicletas. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Familiares de un joven que supuestamente resultó herido de bala por agentes de la Policía Nacional durante un incidente registrado el pasado sábado en el sector Los Rieles de La Romana reclamaron justicia por el hecho.

El joven herido fue identificado como Gabriel Armando de la Cruz, quien permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud, tras recibir un disparo en la columna.

Según testimonios y un video que circula en redes sociales, dos agentes de la Policía Nacional habrían chocado de frente con el joven mientras intentaban rebasar una camioneta, provocando un impacto leve.

Luis Antonio de la Cruz, padre del joven herido, precisó que los agentes y la víctima tuvieron un roce de motocicletas, pero que su hijo iba por su derecha y que los policías no se cayeron tras el impacto.

Afirmó que, cuando su hijo se levantó, uno de los agentes le habría disparado por la espalda.

"Que no se quede impune"

"Les pido a las autoridades que esto no quede impune, porque a mi hijo yo lo crié con muchos valores, es un muchacho de trabajo, y si ha caído preso ha sido por redadas", sostuvo De la Cruz.

"Ahora mi hijo está pasando por una situación que me lo ha dejado inválido", lamentó entre llantos.

Por el momento, las autoridades policiales no se han referido al caso.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.