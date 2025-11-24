Hombre muere tras recibir disparo dentro de su vehículo en SDE

Las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias del hecho. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Un hombre falleció el pasado sábado tras recibir un disparo mientras se encontraba dentro de su vehículo, en un hecho ocurrido en las inmediaciones del Acuario Nacional, en la avenida España.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares, Leonardo Aneudi Suárez, de 30 años, trabajaba en la plataforma de servicios de transporte Uber la noche del sábado cuando, presuntamente, tuvo un roce con otro vehículo y el dueño de este, sin mediar palabras, salió y le disparó en la cabeza.

El cuerpo de Suárez fue trasladado al Hospital Darío Contreras, donde quedó registrado a las 12:10 a. m. del domingo, según el informe médico.

Los familiares informaron que la persona que habría disparado a su pariente se encuentra detenida.

Además, se encuentra bajo investigación una joven que, presuntamente, estaba en el vehículo del sospechoso en el momento del hecho.

Un cuñado del fallecido, quien prefirió no identificarse, expresó que la familia se enteró del suceso tras ver videos que circulaban en redes sociales y al notar que Aneudi no respondía las llamadas.

También señaló que no han podido acceder al detenido, quien permanece bajo custodia en el destacamento de Felicidad.

"Estamos esperando que pasen las 48 horas para que las autoridades den más información. Mi esposa y la hermana de él están en el proceso de denuncia", declaró.

Aneudi Suárez no tenía hijos, según informaron sus allegados.

Policía investiga

La Policía Nacional continúa investigando para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y determinar el origen del arma utilizada.