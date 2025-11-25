Al fin Digesett puso el oído en el corazón de la alcaldesa de Higüey y retiene 43 motos de carreras

Parte de las 43 motocicletas retenidas durante el operativo nocturno de la Digesett en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, ejecutado para frenar carreras clandestinas y maniobras temerarias. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 43 motocicletas fueron retenidas durante un operativo nocturno encabezado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de la provincia La Altagracia, como parte de los esfuerzos para combatir las carreras clandestinas y maniobras temerarias que jóvenes realizan en distintas vías del municipio Higüey.

Las motocicletas detenidas estaban siendo utilizadas para participar en carreras ilegales y realizar maniobras peligrosas como "calibrar", prácticas que representan un riesgo tanto para los propios conductores como para los ciudadanos que transitan de manera regular.

La semana pasada la alcaldesa de Higüey tronó por una serie de situaciones que según ella se han presentado en la provincia La Altagracia. Previo a la jornada de El Gobierno Contigo, la alcaldesa Karina Aristy reclamó el mal estado de las calles y, de paso, dijo que cada fin de semana hay carreras de motores desenfrenadas y con los policías mirando para otro lado. Denuncia, de la que El Espía de Diario Libre se hizo eco.

El operativo se ejecutó en estricto cumplimiento de las instrucciones del director General de la Digesett, general ing. Pascual Cruz Méndez, P.N., y estuvo encabezado por el director Regional La Altagracia, coronel Marte Hernández, FARD, en coordinación con la Policía Preventiva.

La intervención buscó reforzar la fiscalización, garantizar el orden vial y hacer cumplir la Ley 63-17.

Amenaza creciente

Las 43 motocicletas retenidas forman parte de la estrategia para desarticular las actividades que violan las normativas de tránsito y que se han convertido en una amenaza creciente para la seguridad de las vías en el municipio.

El coronel Marte Hernández señaló que estos operativos continuarán de manera permanente en toda la provincia, reafirmando el compromiso de la Digesett de promover una cultura de tránsito responsable y construir un sistema vial más seguro, humano e inteligente en todo el territorio nacional.