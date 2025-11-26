Detienen vinculado a cargamento de más de 1.3 toneladas de droga mientras intentaba viajar a NY

Momento en que Alejandro José Sarita Peralta es trasladado por un agente tras su arresto en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), vinculado a un cargamento de 1,360 paquetes de drogas.

Las autoridades informaron este miércoles sobre el arresto de Alejandro José Sarita Peralta, buscado por su presunta vinculación con un cargamento de 1,360 paquetes de cocaína, ocupado en las costas de la provincia de San Pedro de Macorís durante una operación realizada en junio de 2025.

Sarita Peralta fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) mediante la orden judicial número AJ0037712, cuando intentaba salir del país en un vuelo comercial con destino a Nueva York, Estados Unidos.

En el arresto participaron miembros del Ministerio Público junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) e inspectores de Migración.

Mediante una nota de prensa, el órgano acusador indicó que Sarita Peralta será presentado ante el Juzgado de Atención Permanente de San Pedro de Macorís para conocerle medida de coerción en las próximas horas por presunta violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Asimismo, las autoridades informaron que la búsqueda continúa para localizar a otros implicados en un cargamento, ocupado el pasado 10 de junio en medio de un tiroteo.

Sobre el cargamento ocupado

En junio de este año 2025, la DNCD ocupó, junto a la Armada y la Fuerza Aérea, un cargamento de 1,360 paquetes de cocaína (más de 1.3 toneladas), durante una operación conjunta y combinada, en las costas de la provincia de San Pedro de Macorís.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-06-10-at-111044-am-47b786a3-b37aa618.jpeg La lancha "Go Fast", incautada por las autoridades (FUENTE EXTERNA)

En el lugar se ocupó una embarcación, con tres motores fuera de borda, 46 sacos con los paquetes de la droga, tres pacas de marihuana, tanques de combustibles, dos yipetas y una camioneta, un cargador para fusil calibre 5.56, entre otras evidencias.