Las autoridades arrestaron a 10 personas durante varios allanamientos simultáneos realizados en Villa Bisonó, municipio Navarrete, en la provincia Santiago, como parte de las investigaciones por el tiroteo contra la vivienda del alcalde del municipio, Noel Peralta, ocurrido el pasado fin de semana.

Los operativos fueron ejecutados por la Subdirección Regional de Inteligencia Cibao Central (Dintel), con el apoyo de agentes de la Policía Preventiva, la unidad Swat y en presencia de cuatro fiscales.

Artículos ocupados

El informe indica que durante las intervenciones, realizadas en distintos sectores de Navarrete, se ocupó una pistola Glock, serial BGXG874, con su cargador y cuatro cápsulas.

Asimismo, un chaleco antibalas; un par de botas tipo militar; un abrigo; dos radios de comunicación con sus cargadores; una motocicleta y un chasis de motocicleta.

Todo fue trasladado bajo custodia del Ministerio Público, al igual que los detenidos para los fines legales correspondientes.

Las autoridades explicaron que estos operativos buscan, además de dar con los responsables del atentado al ejecutivo municipal, contrarrestar hechos delictivos.

Ciprián Domingo Bueno Ovalles, abogado de uno de los detenidos, afirmó que hasta el momento no se les ha informado con claridad la razón de la apresamiento de su representado.

Señaló que entre los arrestados hay dirigentes de grupos populares del municipio, por lo que espera que la Fiscalía ofrezca detalles precisos sobre los motivos de las detenciones.

Las investigaciones continúan bajo la dirección del Ministerio Público.