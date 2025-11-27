Menor de 11 años fallece tras ser atropellada por un camión en La Altagracia

Fachada del Hospital Municipal Verón, en La Altagracia, donde una menor de 11 años, fue trasladada tras el accidente ded tránsito en la Avenida Circunvalación de Verón. ( FUENTE EXTERNA )

Una niña de 11 años falleció la tarde de ayer miércoles luego de ser atropellada por un vehículo pesado en la avenida Circunvalación de Verón, frente al hotel Newton, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando la menor Widneyli Benoit Roche fue impactada mientras caminaba como peatón.

El conductor del camión, un vehículo marca Forland, modelo BJ3045D9PBA-1, color blanco, emprendió la huida inmediatamente después del accidente, dejando a la víctima en el pavimento.

Trauma craneoencefálico severo

La niña fue trasladada de urgencia por una unidad del 9-1-1 al Hospital General de Verón-Punta Cana, donde los médicos hicieron esfuerzos por estabilizarla.

Sin embargo, fue declarada fallecida debido a un trauma craneoencefálico severo y politraumatismo con afectación toracoabdominal, según certificó el médico legista, Dr. Polanco.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del centro de salud para, posteriormente, ser entregado a sus familiares conforme al protocolo.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para dar con el paradero del conductor responsable.