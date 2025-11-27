Una mujer es asesinada por su pareja en Santiago Rodríguez; agresor admite el crimen

Un nuevo y doloroso episodio de violencia de género ha estremecido a las provincias Santiago Rodríguez y Valverde, luego de que una mujer fuera hallada sin vida en el interior de su residencia, presuntamente a manos de su pareja, quien posteriormente fue arrestado por las autoridades tras admitir el hecho ante familiares.

De acuerdo con el informe policial, siendo aproximadamente las 12:00 de la medianoche las autoridades recibieron la alerta de que un hombre se había presentado en la residencia de unos familiares en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde confesó que había dado muerte a su concubina utilizando un arma blanca.

La víctima fue identificada como Nataly Yolanda López, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la vivienda que compartía con el señalado agresor, en la comunidad Mata del Jobo, perteneciente a la provincia Santiago Rodríguez.

Tras recibir la información, unidades de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones (Dicrim) de Santiago Rodríguez se coordinaron con el encargado de Investigaciones del municipio Esperanza, quienes se trasladaron al lugar, logrando el arresto del presunto autor, identificado como, Adinson Emilio Reyes Goris, de 34 años.

La confesión

Según reportes preliminares, Reyes Goris confesó haber cometido el hecho durante una discusión, dejando el cuerpo de la víctima en el interior de la vivienda antes de marcharse hacia Esperanza.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del crimen, mientras la comunidad permanece consternada por la pérdida de otra mujer víctima de la violencia.

Organizaciones sociales y comunitarias de la región han expresado su indignación y llaman a reforzar las acciones de prevención y protección para evitar que tragedias como esta sigan repitiéndose.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.



