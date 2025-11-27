Se incendia yipeta en la avenida John F. Kennedy

Las causas del incendio aún son desconocidas. ( IMAGEN DE REFERENCIA/ARCHIVO )

Un vehículo marca Toyota RAV4 se incendió este jueves frente en la avenida John F. Kennedy con la calle Defilló. No se reportaron heridos.

Según testigos, el vehículo avanzaba a baja velocidad cuando comenzó a salir humo desde el área del motor.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La conductora se estacionó frente a la planta pasteurizadora y, al detenerse, el humo se intensificó hasta convertirse en llamas. Varias personas que estaban cerca se acercaron para ayudar, pero los dos ocupantes ya habían salido del vehículo y observaban cómo el fuego consumía la parte delantera.

Los presentes llamaron a los bomberos, quienes sofocaron el incendio minutos después. Hasta ahora se desconocen las causas del fuego.

El pasado lunes dos vehículos se incendiaron frente al Ministerio de Agricultura, uno de ellos de forma total, sin que se reportara ninguna persona herida.

El incendio inició cuando un carro marca Smart se comenzó a arder cuando estaba estacionado sin ocupante en la rotonda que une las calles Jardines Encantados, Jardines del Edén y Primavera, en el sector Jardines del Norte, en el Distrito Nacional.

El fuego se extendió a otro vehículo que estaba parqueado delante, una Yipeta Honda CRV, resultando esta afectada de forma parcial en la parte de atrás. En tanto que el carro quedó totalmente destruido.