Hombre abandona programa contra drogas, mata a su primo y amenaza otros familiares

José Manuel Ureña mató a su primo Pantaleón Acosta en el Paseo de los Reyes Católicos en la localidad de Cristo Rey, Distrito Nacional. ( FOTO DE ARCHIVO )

Los moradores de la calle Paseo de los Reyes Católicos en la localidad de Cristo Rey llevaban semanas temiendo lo que finalmente ocurrió. José Manuel Ureña , un hombre de 35 años que tras abandonar una institución de rehabilitación de personas adictas a las drogas sin completar su tratamiento, regresó al sector y volvió a consumir, supuestamente crack.

Desde entonces, según la familia, comenzó a experimentar delirios de persecución que lo llevaban a inventar historias, escuchar voces inexistentes y asegurar que "mataría a cualquiera que estuviera con su mujer".

La madrugada de este jueves, ese espiral de alucinaciones terminó en tragedia. Pantaleón Acosta, de 47 años, su primo, fue la víctima.

A las 2:00 de la mañana, de acuerdo con los parientes del hoy occiso, Ureña rompió la ventana de la casa de Pantaleón con una piedra para obligarlo a salir. Cuando logró que se asomara, le propinó cinco puñaladas.

En ese momento el hombre llegó con vida al hospital, pero murió horas después a causa de la pérdida masiva de sangre.

"Mi papá estaba en pantaloncillos. Él golpeó la ventana, mi papá no entendía qué pasaba y salió, pero no para pelear, porque son familia", contó con dolor su hija Carmen Rosa Acosta en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La joven aseguró que los vecinos del sector están atemorizados por las intimidaciones que Ureña venía realizando desde hacía semanas.

"Pasó el día entero limando un cuchillo, dijo que iba a matar al presidente de la junta de vecinos. El ya sabía lo que iba a hacer. Tenía hasta una mochila con ropa preparada... y huyó", contó.

Abandonar la zona

La hija del fallecido narró que apenas un día antes había hablado con su hermana sobre sacar a su padre de la zona, precisamente por el miedo que les generaba la conducta de su primo.

"Yo le dije vamos a sacar a papi de ahí, Manuel tiene a papi en su sobra. Pero fue tarde", lamentó.

La familia pide que se capture lo antes posible, dicen que los vecinos también temen que los delirios que acabaron con la vida de Pantaleón Acosta puedan volver a desatarse contra cualquier otra persona del sector.