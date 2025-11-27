Policía mata otro hombre en supuesto "intercambio de disparos" en Pedro Brand

La Policía Nacional comunicó sobre la muerte del hombre. ( ARCHIVO/DL )

La Policía Nacional mató a un hombre al que identifica como presunto delincuente durante un supuesto intercambio de disparos ocurrido este jueves en el sector El Oxígeno, en Pedro Brand.

El fallecido es Julio César Rosario Paulino (Moreno), de 35 años, quien, según la institución, era buscado por dos órdenes de arresto, una de ellas por homicidio. En la escena, los agentes ocuparon una pistola calibre 9 mm con marca y numeración ilegible, conforme a una nota de prensa.

El hecho fue comunicado por la entidad, que días antes había publicado un comunicado en que decía que buscaba al hombre y que estaba fuertemente armado. También dijo que era "altamente peligroso".

Con esta muerte, suman seis los caídos a manos de la uniformada luego de un receso, que se produjo tras la entidad haber ultimado a cinco hombres juntos en Santiago, hecho que fue muy cuestionado por la sociedad dominicana.

En solo ocho días, del 13 al 21 de noviembre, cinco personas murieron a manos de agentes de la Policía Nacional en distintos operativos descritos oficialmente como "intercambios de disparos". Se percibe que tan pronto se redujo el ruido por el quíntuple homicidio en La Barranquita de Santiago, la Policía Nacional ha vuelto a sus andanzas. Justo cuando se ha vencido el plazo de ley del director Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien debe ser sustituido por mandato legal por el presidente Luis Abinader.

En el operativo también fue detenido Santos Recio, de 25 años, a quien la Policía atribuye portar una pistola Glock cuya procedencia está bajo investigación.

Versión policial

La versión preliminar indica que los agentes, pertenecientes a unidades de la Policía Preventiva, Dicrim y Dintel, realizaban una intervención cuando los dos hombres habrían iniciado los disparos, lo que provocó la respuesta policial.

Dijo que Rosario Paulino fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Rodolfo de la Cruz Lora, donde murió mientras recibía atención médica.

Orden de búsqueda y alerta emitida por la Policía contra Julio César Rosario Paulino.

La Policía reiteró que continuará desarrollando operativos para enfrentar actividades delictivas que afecten la seguridad ciudadana.