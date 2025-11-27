Raquel Peña pide esclarecer muerte de niña durante excursión escolar en Santiago

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participó en el acto de La Brisita Navideña en ( ANEUDY TAVÁREZ )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó este jueves que es imprescindible conocer qué ocurrió y bajo cuáles circunstancias murió una niña durante una excursión escolar realizada en Santiago, un hecho que ha generado preocupación en la comunidad y cuestionamientos sobre el manejo de la investigación.

Peña aseguró que indagará personalmente por qué no se ha ofrecido información clara a la familia de la menor ni a la población.

“Se necesita esclarecer cuál fue realmente la causa y bajo qué circunstancias ocurrió el fallecimiento. Tengo entendido que el caso está en manos de la Fiscalía. Vamos a indagar por qué esa información no se ha dado, primero a la familia y luego a toda la comunidad, porque es un hecho muy doloroso”, expresó.

Ante preguntas sobre si el caso podría estar vinculado a discriminación, Peña descartó esa posibilidad.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la niña durante la excursión escolar?

“Aquí no hay ese racismo”, puntualizó la vicepresidenta.

La menor habría fallecido presuntamente por ahogamiento en una piscina durante una actividad del colegio Leonardo Da Vinci, aunque las circunstancias aún no han sido confirmadas oficialmente.

La vicemandataria habló del tema durante una jornada de trabajo en Santiago, que incluyó encuentros comunitarios y almuerzos navideños en Cienfuegos y el sector El Ejido.

En esas actividades Peña tenía previsto iniciar el lanzamiento del Bono Navideño 2025, con el objetivo de llevar apoyo económico a miles de familias durante la temporada.

Sin embargo, una "falla técnica" impidió la entrega de los bonos.

La vicepresidenta aseguró que los recursos están garantizados.

¿Qué acciones ha tomado la vicepresidenta Raquel Peña en Santiago?

“El presidente me dijo que mañana, pero puedo asegurar que la semana que viene todo el mundo estará recibiendo esos fondos para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2026”, dijo.

Navidad 360

Durante el acto en Cienfuegos, la subadministradora de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Luz Estrella, informó que este año se implementará el programa Navidad 360, que incluye buffets navideños, actividades recreativas, rifas, entrega de electrodomésticos y reparaciones menores de viviendas para familias vulnerables.

Otras actividades

Durante su jornada de trabajo en Santiago, Raquel Peña dejó Inaugurada la Unidad de Oncología del hospital regional universitario José María Cabral y Báez y el CPN Hoya del Caimito.

También participó en el acto de presentación de las memorias del senador de Santiago, Daniel Rivera.