Incautan en Baní el mayor cargamento de coca del 2025; arrestan a tres hombres

El mayor cargamento de droga del año, incautados durante un operativo en las costas de Baní, en la provincia Peravia. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades dominicanas informaron sobre la incautación del mayor cargamento de droga del año: 1,497 paquetes presumiblemente de cocaína, con un peso superior a 1.5 toneladas. Durante el operativo, realizado en las costas del municipio Baní, provincia Peravia, fueron arrestadas tres personas.

De acuerdo con una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), atendiendo a informes de inteligencia, las autoridades desplegaron unidades aéreas, marítimas y terrestres, para interceptar a varios individuos, quienes a bordo de una lancha rápida (Tipo Eduardono), con dos motores de 200 caballos de fuerza, se dirigían a costas dominicanas con el cargamento de sustancias narcóticas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-28-at-121701-pm-845a5fe7.jpeg Agentes de la DNCD muestran parte de los 1,497 paquetes de cocaína incautados durante un operativo en las costas de Baní, en la provincia Peravia. (FUENTE EXTERNA)

Tras más de 12 horas de persecución, las autoridades lograron intervenir a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas, en el municipio Baní, una embarcación de 40 pies de eslora, con varios hombres a bordo y 60 pacas, conteniendo en su interior un total de 1,497 paquetes.

Los arrestados

Arrestaron a dos dominicanos y un colombiano, se ocuparon, además, cinco tanques de combustibles, un teléfono satelital, un celular, documentos personales, entre otras evidencias, según el comunicado.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, mientras los tres detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

Este operativo se llevó a cabo como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral y el intercambio de información entre los Estados Unidos y la República Dominicana, con la participación de agentes de la DNCD, efectivos de la Armada (ARD) y de la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público.

"El abordaje y neutralización de la embarcación, para confiscar el importante cargamento, es parte de la ampliación de las operaciones de interdicción e intercambio de información por parte de las autoridades dominicanas con el apoyo de organismos internacionales", indica el comunicado.