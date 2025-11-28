×
Incendio en Hato Mayor

Mujer queda a la intemperie tras incendio que destruyó su casa en Hato Mayor

El siniestro destruyó todas las pertenencias, incluida una motocicleta

Mujer queda a la intemperie tras incendio que destruyó su casa en Hato Mayor
Bomberos de Hato Mayor trabajan para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. (FUENTE EXTERNA)

Una señora identificada como Alexandra Blanco quedó a la intemperie, luego de que un incendio consumiera por completo su vivienda, ubicada en la comunidad de Arroyo Blanco, perteneciente a Mata de Palma, en la provincia Hato Mayor.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, el siniestro destruyó totalmente la estructura de la casa, así como todos los ajuares del hogar, incluyendo una motocicleta que se encontraba en el lugar.

Bomberos de Hato Mayor trabajan arduamente para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. (FUENTE EXTERNA)
  • Se informó que, debido a la rápida y coordinada intervención de las unidades de bomberos, fue posible evitar que las llamas se propagaran hacia otras estructuras cercanas. 
Viviendas afectadas parcialmente

Las viviendas aledañas solo resultaron con afectaciones parciales, mientras que el fuego fue controlado en su totalidad.

Al lugar también acudieron agentes de la Policía Nacional de la provincia El Seibo y una unidad de salud, quienes brindaron asistencia y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.