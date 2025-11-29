Una menor de 17 años fue arrestada por la Policía Nacional por su presunta implicación en la muerte de una mujer en el sector Barrio Blanco, San Pedro de Macorís.

La víctima fue identificada como Minerva Moses, de 32 años, residente en el sector Barrio Lindo.

Según el diagnóstico del médico legista, Moses presentó una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen, lesión que le causó la muerte el 22 de noviembre de 2025, mientras recibía atención médica en un centro de salud local.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la noche del 11 de noviembre de 2025, cuando la víctima se presentó en la residencia de la menor. En ese momento, se habría producido una discusión que derivó en un enfrentamiento, durante el cual Moses resultó herida.

Procesamiento

Los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y de la Policía Preventiva detuvieron a la menor de edad y, posteriormente, la pusieron a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

