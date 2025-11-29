Director de Educación en Santiago aclara muerte de estudiante y señala bandas en el entorno

El director regional de Educación en la provincia Santiago, Pedro Pablo Marte. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El director regional de Educación en la provincia de Santiago, Pedro Pablo Marte, ofreció este sábado declaraciones sobre la muerte de un estudiante de 14 años del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, ubicado en el sector Parada Siete, luego de ser abordado por periodistas durante la inauguración de una escuela en Hato del Yaque.

Marte confirmó que el hecho ocurrió fuera del plantel la tarde de ayer, viernes, y explicó que el incidente se originó por un conflicto previo entre los menores.

Investigan incidente que dejó un estudiante muerto

El director regional señaló que el caso entristece profundamente a la comunidad educativa y aclaró que el Politécnico es un centro con buen historial disciplinario.

Reiteró que el hecho no ocurrió dentro del plantel, aunque reconoció las preocupaciones planteadas por los familiares.

"Los familiares del niño dicen que hay bandas, pero no dentro del colegio, no dentro del centro. Operan en el entorno, pero eso nosotros no lo podemos controlar", expresó Marte.

Autoridades explican cómo inició el conflicto

El funcionario aseguró que recibió un informe de primera mano sobre lo ocurrido y explicó que el altercado surgió por un forcejeo entre los adolescentes mientras jugaban el día anterior en la cancha.

"Hubo un forcejeo y un golpe, y usted sabe que a estos niños se les sube la adrenalina. Ya después que salieron, buscaron cómo resolver un tema personal, y ahí es que se produce el incidente. No es por nada de bandas", dijo.

Agregó que no es posible revisar diariamente a todos los estudiantes en búsqueda de armas, ya que esa acción requeriría la presencia legal de un fiscal y de un equipo especializado.

Informe enviado y caso en manos del Ministerio Público

Marte afirmó que Educación remitió el informe oficial a los organismos correspondientes y que, debido a que la investigación está en manos del Ministerio Público, no ofrecerá más declaraciones sobre la parte judicial.

"Estoy dolido. La familia está dolida. El país está dolido. Ya el tema está en el Ministerio Público y no puedo emitir juicios a priori", expresó.

Sobre la niña ahogada en excursión

El director regional también se refirió a la muerte de la menor de 11 años Stephora Anne-Mircie Joseph, quien perdió la vida en una piscina durante una salida escolar atribuida al colegio Da Vinci, en el municipio de Gurabo.

Indicó que las cámaras y los elementos clave están en manos del Ministerio Público y que el Ministerio de Educación agotó el proceso que le corresponde.

"Nosotros hicimos el debido descenso al centro y las investigaciones de lugar. Las salidas escolares son reguladas y existe un protocolo de salida que los centros conocen y aplican", sostuvo.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la colaboración con el Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.