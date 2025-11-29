Estudiante mata a otro durante riña al salir de escuela en Santiago

El hecho ocurrió luego de un partido de baloncesto celebrado en la cancha de la escuela ( CÉSAR JIMÉNEZ )

Un estudiante de 14 años murió la tarde del viernes tras recibir varias estocadas con un arma blanca al salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, en el sector Parada Siete, Ingenio Abajo, zona oeste de Santiago.

El agresor, otro menor de 15 años, cuyo nombre se omite por ley, fue detenido. El joven fallecido fue identificado como Noelvy Jeremías Cabrera.

Parientes de la víctima denunciaron que en el entorno del centro educativo funciona una supuesta pandilla conocida como "Los 18", la cual, según estudiantes, estaría relacionada con conflictos y amenazas entre alumnos.

"Según los mismos adolescentes, ahí opera una banda llamada Los 18. Ese niño decía que lo iba a apuñalar si no se quitaba del medio", relató una prima del fallecido, Nicaury Cabrera.

Los familiares piden que esta versión sea investigada a fondo, debido a repetidos comentarios de estudiantes sobre peleas, armas blancas y hostigamientos en los alrededores.

Nicaury Cabrera, prima de la víctima

Ataque tras partido escolar

El hecho ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde, luego de un partido de baloncesto celebrado en la cancha de la escuela. Según los parientes, el ataque fue una "emboscada" y estaba precedido por amenazas.

El menor, residente en Cienfuegos, fue llevado al Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón, donde fue declarado muerto.

Padre denuncia falta de control

El padre del adolescente, José Ariel Cabrera, pidió que se determine si grupos juveniles están influyendo en la violencia cerca del centro.

"Mi hijo murió desangrado. Nadie lo ayudó. No hay seguridad fuera de la escuela", expresó.

Lo describió como un joven trabajador, deportista y formado en valores cristianos.

Testimonios de amenazas previas

La prima Nicaury Cabrera afirmó que otros estudiantes aseguraban que el agresor repetía que atacaría al menor.

"Los niños decían que él andaba armado y que, si no lo mataba, se quitaba el nombre. Eso se decía desde antes", señaló.

Los familiares detallaron que varios alumnos han expresado temor por situaciones de bullying, peleas frecuentes y consumo de vape en las afueras del centro educativo.

"Los niños no quieren estudiar por miedo. Fuman vape y hay peleas", dijo Moquete.

Piden profundizar la investigación

Los parientes exigieron reforzar la seguridad y verificar si la supuesta pandilla opera realmente en la escuela.

"Queremos que todo se investigue. Si hay bandas ahí dentro, nuestros hijos están en riesgo", sostuvo el padre.

Los familiares ofrecieron declaraciones mientras esperaban el cuerpo del fallecido en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el cementerio del Ingenio Arriba, donde se le practicaba una autopsia.